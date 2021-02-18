Названа дочка Потапа Наташа Горова показала, що допомагало їй ховати зайві сантиметри від сторонніх очей

Названа дочка Потапа Наташа Горова часто хвалиться своєю стрункою фігуркою і акцентує увагу на найапетитніших ділянках свого тіла. Але у своєму Instagram Stories дівчина зізналася про недавню боротьбу із зайвими кілограмами, пише Politeka.net.

Зараз фігурка Наташі Горової викликає у шанувальників непідробний захват і захоплення, до того ж вона і сама зізнається, що їй подобаються її форми. Але красиві вигини дівчини з'явилися завдяки її наполегливій праці і роботі над своїм тілом. Хоча до цього їй доводилося ховатися за тугим корсетом і більш закритим одягом.

У Stories Наташа Горова показала знімок, де приміряла Старий корсет. Тугий матеріал успішно ховає будь-які недоліки і довгий час дозволяв Наташі приховувати зайві сантиметри на талії. На знімку вона одягла його, щоб показати фанатам, а також похвалитися, як бездоганно він сидить на ній зараз.

"Пам'ятаю, як ховала свої боки за цим корсетом", - написала Наташа Горова до фото.

Варто відзначити, що після тривалого відпочинку на Мальдівах дівчина вирішила знову повернутися в зал, щоб підтримувати фігурку у відмінній формі. У Stories Горова похвалилася знімками з тренажерного залу, де сфотографувалася з пляшкою води в руці на тлі ряду гантелей і тренажерів.

Близько року тому на своїй сторінці в Instagram Наташа Горова відверто зізналася, що постійно намагалася схуднути, оскільки не була задоволена своєю вагою. Але їй на допомогу прийшла жорстка рослинна дієта і заняття спортом.

"Що я тільки не пробувала - і курси купувати, і повертатися до дієти, на якій сиділа в 14 років, і голодувати і відмовлятися від різних продуктів і ніколи не допомагало нічого", - скаржилася Наташа Горова підписникам.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Наталія Юріївна 😛 (@natashka.gorovaya)

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