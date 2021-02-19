Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала свіжий образ і розповіла про проблему

На фото красуня позувала в червоній сукні, розвернувшись боком до об'єктиву камери. Нікітіна доповнила образ великими сережками, а волосся залишила розпущеним. Катерина дивилася в камеру, хвалячись яскравим вечірнім мейкапом, роблячи кадр ще більш привабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ніби як все прекрасно на фото, але є одне але.

Моя мочка вуха, явно не справляється з цією сережкою", - написала Нікітіна під фото.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Дуже красива", "красуня" ," є одне але, Серьго Ніно", "вогонь, як зазвичай чарівна", " і не тільки!!! Ви мадам на фото сумні, і вам не личить! Посміхнися і світ вибухне".

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На кадрах чітко видно сміливий вчинок Катерини. Вона вибігла з лазні в одному купальнику на мороз і кинулася в замет. Нікітіна перекинулася кілька разів, а потім радісна побігла сходами, витерлася рушником і забігла в будівлю.

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