Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє найбільшим натуральний бюстом в Україні, показала себе і розповіла про свій вечір

На фото Міла позує в наряді з великим декольте, край якого був в чорних мереживах. Образ Кузнєцова доповнила стильними сережками. Красуня знімала себе крупним планом і розповідала про вечір в ресторані, який у неї вдався. Але Слухати зірку було досить складно, адже вся увага забирала декольте, адже форми у моделі вражаючі. Про це пише Politeka.net з посиланням на профіль знаменитості в одній із соціальних мереж.

"Очманілий салат, коротше. Отримала максимум задоволення від сьогоднішнього вечора", - сказала зірка в ролику.

Фанати не змогли оцінити публікацію або поставити лайки. Все через те, що Міла викинула ролик в сторіс Instagram, де подібних інструментів не передбачено.

Ми писали, що популярна модель Міла Кузнєцова поділилася новим кадрами з новим образом.

У нових роликах в сторіс Кузнєцова показала новий образ для прогулянки і виставила бюст напоказ. Однак через те, що форми яскравої блондинки занадто великі, повністю охопити їх не змогла навіть камера.

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