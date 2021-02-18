Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко порадувала публіку свіжим фото на відпочинку

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала без макіяжу та зачіски в готельному номері.

Як відомо, дівчина зараз відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах і активно ділиться з фанатами кадрами своєї відпустки.

У своєму останньому пості Олена засвітила інтер'єр номера в готелі. З того, що вона показала, зрозуміло, що переважає мінімалізм: кремові стіни без будь-яких прикрас, двоспальне ліжко з коричневим високим бильцем і торшер, прикрашений великими бузковими намистинами.

Зірка "Танців з зірками" позувала на білосніжному ліжку у вузьких шортиках і світшоті бежевого відтінку. Танцівниця не стала наносити макіяж і робити собі укладку, а, навпаки, показала свій природний вигляд.

Боса Шоптенко вляглася на живіт, задерши ніжки, та посміхнулася кінчиками губ, кинувши кокетливий погляд в камеру.

"Впевнена, що буду сумувати за горизонтальним положенням! Але не довго ☺️✈✈️💪", - підписала цей знімок зірка.

До цього Олена хвалилася фігурою в бікіні та розкішними пейзажами, позуючи на пляжі.

"Сонька)"; "Шикарна 😻"; "Прекрасна фігура, нехай всі заздрять. ❤️"; "🔥саме те, що треба, коли за вікнами зима. Красуня Олена. Багатьом приклад для наслідування😍"; "Ми в захваті😮"; " краще б ти його не показувала. Чахлик не вмирущий"; "Боже, скільки злоби. Люди, ви чого?! @alena_shoptenko, сподіваюся ви не читаєте коментарі, або хоча б не сприймаєте їх всерйоз", - коментують користувачі кадри "арабських пригод" Олени.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" заманила відвертими образами: з кашкетом, в шкірі і без білизни.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з " Танців з зірками "вразила виглядом в дивному бікіні:"фігура хлопчика 12 років".