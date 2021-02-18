Відомий український співак Віктор Павлік розповів правду про свою стареньку матір

Як пише Politeka.net, Віктор Павлік, який нещодавно втратив сина, але знайшов підтримку у молодої дружини Катерини, у своєму інтерв'ю в програмі "Вечеря з Дороті" на YouTube розповів про своє ставлення до матері і в яких умовах живе 81-річна жінка (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Співак зізнається, що йому не так часто вдається заїжджати до мами, але і допомогу вона не приймає, оскільки не бажає брати гроші від артиста. Але, за словами Віктора Павлика, його мама буквально виживає на пенсію, з якої їй доводиться оплачувати дорогі комунальні платежі і задовольнятися мінімальним набором продуктів на місяць.

Віктор Павлік у розмові навів слова своєї матері про це.

"За газ заплачу, буханець хліба собі куплю, молока куплю, ковбаси якої-небудь куплю... Мама-81-й рік вже, ну, мало їсть, в принципі, саменька. Там у Теребовлі мене чекає постійно. Вона не хоче брати гроші, всього їй приходить пенсія, вона платить за газ, вона - 100-200 гривень на їжу, телефон - 100 гривень",- розповідає співак.

На питання ведучої про те, що ж можна купити на 100 гривень, Павлик знову підкреслив, що мама мало їсть і їй вистачає.

"Ціни скрізь по Україні не малі, але мамі вистачає. Ну, я ж кажу, вона мало їсть, чай, хліб з маслом... Їй головне, щоб був хліб, масло, шматочок якоїсь ковбаски. Можливо, молоко з булочкою. Їй нема на що витрачати і вона собі складає там... На похорон...",- розповів Віктор Павлік.

Також у розмові він зізнався, що дуже рідко навідується до мами в Теребовлю, хоча вона його чекає.

"Заїхали до мами, користуючись нагодою привітали її, це був якраз Святвечір. Недовго я там був... Це треба бачити: хатка маленька, мама виходить у двір, ми заїжджаємо на машині... Я до мами заїжджаю, на превеликий жаль, шкода, каюсь, але якщо два рази на рік, то це дуже добре. Це мало, я знаю, тому що мама сама чекає на Різдво, на Великдень",- зізнається артист.

Інтерв'ю Віктора Павлика дуже насторожило його шанувальників, які в коментарях засудили співака за таке ставлення до старенької і самотньої матері.

"Навіть у самому глухому селі на такі гроші не купиш продукти. Це життя впроголодь!", "Витрачає купу грошей на нікому непотрібні кліпи, а мама живе на 1 500 гривень і він це сто разів повторив. Не соромно?", "Фу...мамі 1300 гривень, каже, вистачає....шок! Принеприятнейший тип!", "На Буковель гроші є...А мамі нічого не треба...Да уж", "Дріб'язковий до жаху, про маму боляче Слухати, "мама мало їсть" - це треш, вибачте, живе за рахунок дружини-блогера", "Дуже неприємне враження від людини склалося", " Чувак просто сидить на жіночих плечах все життя, від мами відразу до жінки. Ще й мати грошей дає. Це ницо так поводитися. На питання "як живете в карантин? - Ну як, завдяки Каті, і її сторінці в Instagram, то виживаємо". Чоловіки, що ти зробив для поліпшення життя всіх жінок, за яких ти взяв відповідальність?",- пишуть обурені українці.

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