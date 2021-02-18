Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, тріумфатор "Євробачення", більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, приміряв ризикований наряд

На фото Томас позує пухнастою балетною пачці синього кольору. Образ Нойвірт доповнив стильними латексними ботфортами на платформі. Зірка стояв на тлі чорних фіранок, взявшись однією рукою за спідницю. Співак розвернувся боком, щоб показати свій епатажний наряд у всій красі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти дивуєш мене кожен день", " Красиво як завжди .. красиво !!! люблю тебе Том", " це Синя пачка. І щодо ідеальної довжини, ти правий", " обидва види приголомшливі! Просто вау!", "Я відчуваю себе навесні. Так свіжо", "Красиво, мила, просто красиво" ," бути такою красивою-протизаконно", " захоплює дух! Мега, виглядає приголомшливо !! Мені дуже подобається костюм", "Ух, ось що я називаю хорошими промо-фотографіями".

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Зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому відповідає на каверзні питання фанатів. Таким чином, вона вирішила привітати армію шанувальників з Днем Всіх Закоханих.

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