Знаменитий актор театру і кіно Андрій Мягков помер на 83-му році життя

Андрій Мягков завжди шанобливо ставився до українців і виступав проти окупації Криму Росією

У 2014 році він навіть поставив свій підпис в альтернативному списку, що підтримує Україну.

"Я бажаю всім українцям і з того, і з іншого боку, тільки миру. Для цього потрібні воля, розум, витримка і любов до ближнього свого. Я бажаю і навіть прошу, благаю вирішити все мирним шляхом. Благаю", - говорив Мягков.

Раніше ми писали, що помер російський і советсткі актор Андрій Мягков, широко відомий за роллю головного героя у фільмі "Іронія долі або з легким паром".

Про це в четвер, 18 лютого, повідомляє прес-служба Московського Художнього театру ім. Чехова.

Зірка фільму "Іронія долі" і "Службовий роман" помер на 83-му році життя у себе вдома. Його тіло знайшла дружина.

За попередніми даними, актор помер від гострої серцевої недостатності.

Нагадавши, несподівано пішов з життя популярний російський актор, трагічні подробиці.

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