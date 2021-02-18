Знаменитий актор театру і кіно Андрій Мягков помер на 83-му році життя
Андрій Мягков завжди шанобливо ставився до українців і виступав проти окупації Криму Росією
У 2014 році він навіть поставив свій підпис в альтернативному списку, що підтримує Україну.
"Я бажаю всім українцям і з того, і з іншого боку, тільки миру. Для цього потрібні воля, розум, витримка і любов до ближнього свого. Я бажаю і навіть прошу, благаю вирішити все мирним шляхом. Благаю", - говорив Мягков.
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Раніше ми писали, що помер російський і советсткі актор Андрій Мягков, широко відомий за роллю головного героя у фільмі "Іронія долі або з легким паром".
Про це в четвер, 18 лютого, повідомляє прес-служба Московського Художнього театру ім. Чехова.
Зірка фільму "Іронія долі" і "Службовий роман" помер на 83-му році життя у себе вдома. Його тіло знайшла дружина.
За попередніми даними, актор помер від гострої серцевої недостатності.
Нагадавши, несподівано пішов з життя популярний російський актор, трагічні подробиці.
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