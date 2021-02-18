Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", не втрачає час дарма

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилися кадри з нічними розвагами 31-річної зірки в одному з київських дорогих ресторанів.

Зокрема, Мішина потрапила під приціл камери відомої епатажної співачки Аліни Паш, фіналістки шостого сезону "Х-Фактора". Остання перебувала на танцполі, поки з динаміків звучав хіт репера Моргенштерна. Аліна, помітивши Мішину в червоному піджаку в глибині залу за столиком, наблизила камеру. Ксенія "засікла" це і, посміхаючись, потанцювала руками.

Примітно, що переможець "Холостячки" Олександр Еллерт при цьому був відсутній поруч, що наштовхує на думку - Ксенія вирішила відпочити без нього.

"Небезпечні тигриці", - підписані кадри.

До цього "Холостячка" сама знімала те, що відбувається і викладала кадри в свої "сторіз". Зокрема, актриса зняла, як танцюють все та ж Аліна Паш, а також співачка Jerry Heil.

"Жіноча сила", - йдеться в підписі.

Раніше ми розповідали, Мішина та Еллерт розіграли бурхливу драму, прийшовши в гості на YouTube-програму "Но это не точно". Обранець жартома шльопнув Ксенію по нозі, на що та емоційно відреагувала. Як відомо, актриса багато натерпілася в своїх минулих відносинах: колишній коханий розпускав руки і тягав її за волосся.

"Це абьюз! Це фізичне насильство!.. Ти тут стояв і на всю країну заявляв, що ніколи в житті бити мене не будеш", - кричала Мішина Еллерту. При цьому посмішка не сходила з їхніх облич, тому зрозуміло, що пара всього лише "грала" сварку.

Нагадаємо, мокра "Холостячка" Мішина безсоромно осідлала Еллерта, переплутавши його з іншим: "це фіаско і розлучення"

Як повідомляла Politeka, грубіян Еллерт принизив "холостячку"Мішину, актриса нахабства не стерпіла:" Фу, замість особи..."