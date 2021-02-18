Відома українська актриса Ірина Кудашова, улюблениця Михайла Поплавського з серіалу" Школа", показала свіжий образ у лижному костюмі.

На фото красуня позувала в ніжно-блакитному комбінезоні з милим принтом в сердечках, мультяшних діамантах і поні. Ірина доповнила образ білою в'язаною шапочкою. Зірка стояла перед дзеркалом і дивилася в смартфон. Кадр вийшов досить милим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Ірина розповіла, що збирається кататися на лижах, тому і нарядила такий милий комбінезон.

"Подивіться, який у мене милий комбінезон, в якому я зараз їду кататися на лижах".

В описі до відео, дівчина написала, що в останній раз каталася на лижах три роки тому і то, це були спуски з маленьких гірок, тому вона дуже боїться

"Останній раз каталася 3 роки тому і то з маленьких гірок, тепер дуже боюся...".

Зазвичай пости Ірини набирають тисячі лайків, а також дівчина отримує велику кількість коментарів. Цього разу їй точно б написали, що вона виглядає мило і чарівно.

Нещодавно Ірина постала перед фанатами в зухвалій позі в кабріолеті. Зірка лежала на передньому сидінні кабріолета і дивилася в камеру. Шанувальники прокоментували фото не шкодуючи емоційних висловлювань:

"Красуня нереальна", "Сильно красива дівчинка", "нереальний костюм", "Моя дівчинка", "Хочу тебе обійняти","неймовірна", "Ти така хороша і щира".

Нагадаємо, що улюблениця Поплавського з серіалу " Школа "розбурхала кадрами в ліфчику і колготках:"яка худенька".

Портал Politeka писав, що улюблениця Поплавського з серіалу "Школа" влаштувала хвилинку ніжності: "Ля, яка".

Також на сайті Pоliteka ми розповідали, як фаворитка Поплавського з серіалу "Школа" в бікіні влаштувала пустощі в джакузі: "фігура бомба".