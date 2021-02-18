Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, показала свої архівні фото

Зірка порадувала серією знімків, на яких показала себе в різних образах, пише Politeka.net. Відомо, що Сергій і Сніжана одружилися у 2009 році.

Знайомство пари відбулося в театрі, адже дівчина з дитинства займається танцями і є актрисою.

Згадуючи артист, розповів, що не закохався в Сніжану з першого погляду, але пізніше в ньому спалахнули почуття.

18 лютого Сніжана вирішила згадати ті часи, коли вона ще не була знайома зі своїм майбутнім чоловіком.

Артистка розмістила кілька кадрів з дитинства.

"Моєму ТЕАТРУ @sorvanci_theatrekh сьогодні 34 роки‼️ Він на рік молодший за мене👼 🏻 на сцені театру "СОРВАНЦЫ" я зробила свої перші кроки!👣 Просто виповзла посеред вистави на сцену і пішла!😆 👧 🏻 ",- написала Бабкіна.

За словами дружини музиканта, її мама - режисер і творець зазначеного дитячого театру, тому вибір професії був очевидний.

"Театр "Сорванцы" мені дав щасливий квиток в класне життя!!! Постійні тренінги, пошук, прокачування себе на💯, поїздки, театральні фестивалі, майстер-класи, спілкування і т. д. я дякую матусі за все, що маю, вмію і транслюю в світ!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ І звичайно ж вітаю‼️ Обов'язково перегорніть всі фото‼️ Такою ви мене ще не бачили😉", - написала артистка.

За шість хвилин пост зібрав понад 300 лайків і багато коментарів:

"🙌 🔥 👏такі фото справжні!!!!", "І я дякую улюблений театр, що дав розвиток моєму таланту ❤️ дякую Олені Павлівні за все 💗", "Вітаю!".

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