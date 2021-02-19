Відома українська телеведуча Катя Осадча показала щасливий сімейний ранок з сином Ванею
Як пише Politeka.net, Катя Осадча у своєму Instagram Stories показала милий знімок своїх найближчих людей - чоловіка Юрія Горбунова з сином Іваном, який сьогодні святкує свій четвертий день народження.
На фото, яким похвалилася зіркова мама, показаний щасливий момент гри тата з маленьким сином, який вже з самого ранку встиг отримати подарунки від головних людей у своєму житті. Тепер Юрій Горбунов із задоволенням допомагає Вані розбиратися з деталями нового конструктора і вивчати інструкцію, сидячи посеред вітальні на підлозі. Мабуть, подарунки були вручені, як тільки дитина прокинулася, і тепер йому явно не до звичайних ранкових процедур.
На знімку щасливий тато Юрій Горбунов постав в одному лише халаті. Він сидів поруч з сином, який теж ще не встиг одягнутися і сидів на підлозі в одній футболці і з голими ногами. Хлопчик захоплено вивчав подаровані батьками іграшки і слухав поради тата.
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Водночас у вітальні, де знаходилися Осадча, Горбунов і їх син, під стелею вже висіли три величезних повітряних кульки, на яких були написані слова привітання.
"Ранок дня народження. Щасливі батьки і щасливий Іван", - підписала свою публікацію Катя Осадча.
Можливо, після ранкового привітання зіркові батьки влаштують вечірку для свого маленького іменника, але такий ранок для дитини - це дійсно щастя.
Нагадаємо, що Катя Осадча дуже рідко радує шанувальників знімками зі своїм сином Іваном. Але телеведуча дуже дорожить такими моментами і, як і багато зіркових батьків, оберігає дитину від впливу своєї популярності.
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