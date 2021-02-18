Відома українська співачка Софія Ротару вразила квітучим видом на яхті
Знаменитість зовсім нечасто балує своїх шанувальників новинами про себе і новими. Але шанувальники роблять це за неї. У Мережі є не одна фан-група присвячена співачці, де регулярно публікують її фото.
Так, на одній з таких сторінок в Instagram з'явилося фото відпочинку відпочинку Ротару на яхті, повідомляє Politeka.net.
Ротару відображена в білому літньому костюмі, з-під якого просвічувався яскравий купальник-бікіні. Волосся вона залишила розпущеним, а очі прикрила сонцезахисними окулярами.
Артистка виглядає дуже ефектно на тлі блакитних хвиль. Складно повірити. що їй насправді 73 роки, час над нею не владний.
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Відзначимо, знімок був зроблений в 2018 році під час відпочинку співачки на Мальдівах. Тоді Софія Михайлівна насолоджувалася сонцем і морськими хвилями разом зі своєю сестрою аурікою.
Нагадаємо, раніше знімок сімейного відпочинку показав син Софії Ротару Руслан Євдокименко.
Софія Ротару з сином зображені під час риболовлі в морі з яхти. Співачка потрапила в кадр в купальнику і кепці. На передньому плані можна побачити точать з води ноги внучки Ротару-Софії молодшої.
Знімок був зроблений в Криму. Р услан Євдокименко уточнив, що події на фото відбувалися більше 10 років тому.
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