Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в незвичайному образі

На фото Леся позувала в чорних штанях і піджаку на голе тіло. Красуня відкрила останнє, показуючи, що крім мереживної білизни, що складається частково з чорних ниточок, нічого немає. Волосся у Нікітюк залишилися розпущеним, а образ телеведуча доповнила стильними туфлями на підборах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Леся розповіла, що це вона отримала брючний костюм і тепер вона "ділова, злегка шалена імператриця".

У другому ролику Леся вже була з квіткою і порахувала, що"взагалі успіх". На останньому відео Нікітюк показала туфлі під назвою "збирала півроку". Красуня поскаржилася, що вони дуже дорогі і тепер їй доведеться на них дивитися ще півроку.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, адже Леся викинула їх в сторіс Instagram, де подібних можливостей немає.

Ми писали, що Леся Нікітюк показала свого друга Костянтина, заговоривши про "останній шанс".

На відео Леся познайомила шанувальників зі своїм другом Костянтином. Леся розповіла, що зустріла свого друга, і з огляду на те, що вона незаміжня, і він не одружений вони вирішили відкрити спільний бізнес. Леся розповіла, що це буде ресторан "останній шанс".

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