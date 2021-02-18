Популярна співачка Мішель Андраде вийшла прогулятися на мороз у розкішній білій шубі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського походження Мішель Андраде є підопічною продюсерського центру Потапа. Юна красуня вже полюбилася українцям за свій дивовижний вокальний талант і уроджену харизму. Нещодавно зірка представила спільний з Позитивом (Олексій Завгородній) кліп-саунтрек до серіалу "100 тисяч хвилин". А тепер показала яскраве фото у своїх Instagram-сторіс, на якому з'явилася в епатажному образі.

Як видно на знімку, Мішель відображена на засніженій вулиці в оточенні невеликих котеджів. На прогулянку вона вийшла в розкішній білій шубці, під якою видно коротеньке строкате плаття синього відтінку. А на її струнких ногах модні світлі ботфорти на високих шпильках, але виглядає все це так, ніби дівчина забула надіти штани. Волосся співачки зібране у кокетливі хвостики, а на її обличчі яскравий макіяж. Андраде стоїть у зухвалій позі, поклавши одну руку на бік, і дивиться кудись в сторону. Варто відзначити, що саме в цьому образі артистка з'явилася в кліпі на пісню "100 тисяч хвилин".

До слова, після дуету Мішель з Позитивом почали ходити чутки про відновлення групи "Время и Стекло". Як відомо, минулого року дует Позитива і Наді Дорофєєвої розпався і Додо почала сольну кар'єру, проте, можливо "Время и Стекло" повернеться на сцену з новою солісткою Андраде.

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