Відома співачка Віра Брежнєва захопила незвичайним вбранням і жіночністю
Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва вкотре довела, що навіть в далеко не жіночому вбранні можна виглядати жіночно і підкорювати внутрішнім магнетизмом. На своїй сторінці в Instagram співачка показала несподіваний кадр з чергової фотосесії.
Віра Брежнєва часто балує шанувальників несподіваними експериментами з образами, які все одно знаходять захоплені відгуки. Цього разу вона постала в абсолютно чоловічому костюмі, який тільки підкреслив її жіночу сутність.
Співачка показала два однакових знімка, один з яких був виконаний в класичній чорно-білій гамі. На фотографії красуня позує перед фотографом, поки її стиліст "чаклує" над волоссям, доводячи до досконалості зачіску зірки. При цьому співачка дарує найчарівнішу і навіть трохи загадкову посмішку і захоплює ідеальними рисами обличчя, які майже не торкнула косметика і вік.
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На ній був надітий досить широкий чоловічий піджак темно-сірого кольору, який доповнила білосніжна сорочка з туго застебнутим комірцем. При цьому Віра Брежнєва тримала в руках туш для вій, взявши її між пальців, немов сигару.
"Люблю випадково зроблені кадри, і ще дуже люблю дивитися картинки в чб. Іноді вони виглядають зовсім інакше", - пише Віра Брежнєва до своєї публікації.
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Шанувальникам співачки дуже сподобався її експеримент з образом, про що вони написали у своїх коментарях до знімків Брежнєвої.
"Крутий кадр!", "Чудесно, Віра, така крута і красива", "Настрій", "Серйозна леді", "Віра-досконалість", "Чарівна", "Віра як завжди прекрасна", "Красуня", "The boss woman", "Віра, ви чудові", "Класний кадр", "Яка гарненька", " Типаж 90's", "Чарівна", "Образ Джеймс Бонд", - написали фоловери в соцмережі.
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