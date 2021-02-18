Відома модель Алессандра Амбросіо, екс-ангел бренду жіночої білизни Victoria's Secret, зайнялася серфінгом

Алессандра розмістила кілька барвистих фото на яких підкорює хвилі на серфі. Красиві зачаровують фото зірка подіуму розмістила на своїй Instagram-сторінці, пише Politeka.net.

Нова порція фото Алессандри в бузковому купальнику, ледь приховує принади моделі, зачарувала шанувальників. 39-річна модель зробила кілька знімків, як біжить з серфом до моря, пірнає, занурюючись у воду, і пливе до великих хвиль. Вона прийняла кілька чарівних поз, показуючи ідеальні вигини.

Мільйони фанатів любовно гортають фотографії Алессандри, милуючись ідеальними вигинами фігури моделі.

Колонка коментарів завжди заповнена сердечками і захопленими вигуками: "Супер чарівна і шикарна Алессандра! Одна з найкрасивіших, захоплюючих дух жінок у світі.", "Як завжди сама видовищна і сліпуча, приголомшлива, чуттєва і красива", "Яка богиня, занадто досконала❤️😍 ", "Дуже спекотно 🔥👍😊🌹🌺❤️🌊 ", "Вершина гламуру і напруження", - описали свої почуття фанати.

Цікаво, що модель провела на Victoria's Secret, 17 років і вважається однією з ветеранів всесвітньо відомого бренду. Варто сказати, що за час своєї кар'єри в бренді, Амбросіо двічі доручали представляти бюстгальтер Fantasy Bra, розшитий дорогоцінними металами і камінням.

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