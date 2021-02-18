Українська співачка Наталія Могилевська з'явилася в компанії виконавиці Олі Полякової та її молодшої дочки

Нещодавно "суперблондинка" оскандалилася на шоу "Маска", в якому вона назвала Тіну Кароль "плакальницею", пише Politeka.net. Буря негативу наздогнала зірку у відповідь і в результаті їй довелося вибачатися.

Після цього скандалу Оля здивувала появою в компанії артистки Наталії Могилевської. Виявилося, зірки прийшли на прем'єру нового шоу «Інші».

Нове фото Могилевська опублікувала у своєму Instagram. У сторіс зірки виглядали кращими подружками. Наталя одягла лагідну блискучу сукню з бахромою і сіточкою.

А Оля одягла чорну сукню, зверху якої був довгий піджак.

Артистки притиснулися одна до одної і посміхалися.

При цьому Ольга обняла свою молодшу дочку, Алісу.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, зіркам написали коментарі в дірект.

Раніше ми писали, що також на шоу "Маска" Оля Полякова без зайвої дипломатії висловилася й про співачку Камалію. Перша назвала другу "здоровою, ци**кастою" і "з великими ногами".

Камалія вирішила відповісти колезі.

"Для мене найважливіше - те, якою бачить мене моя кохана людина і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює. Єдине що - я не очікувала, що доросла жінка і мати двох дочок може займатися булінгом", - прокоментувала Камалія.

Нагадаємо, Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях

А ще Politeka повідомляла, що Могилевська влаштувала сюрприз для скандальної Полякової і отримала несподівану реакцію

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