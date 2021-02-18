Відома актриса, співачка і фотомодель Періс Хілтон отримала пропозицію руки і серця в день народження

Як пише Politeka.net, у свій 40-й день народження відома модель Періс Хілтон отримала незабутній подарунок у житті: на її безіменному пальчику з'явилося заповітна обручка на знак заручин. Красиві кадри щасливої події Періс показала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Модель показала кращі знімки з дня народження, на якому її коханий, підприємець Картер Реум зробив їй пропозицію руки і серця. За словами 40-річної Періс Хілтон коханий зміг по-справжньому захопити її і відвіз в тропічний рай, де він встав на одне коліно і після згоди зірки надів на її руку обручку.

"Коли ти знаходиш свою другу половинку, ти не просто знаєш про це. Ти відчуваєш це. Моя любов і я були разом з першого побачення, а на мій день народження він влаштував спеціальну поїздку в тропічний рай. Поки ми йшли вечеряти по пляжу, Картер привів нас в будиночок, прикрашений квітами, і впав на одне коліно. Я сказала так, так назавжди. Немає нікого, з ким я б вважала за краще провести вічність",- написала Періс Хілтон про щасливий момент.

На знімках, представлених у вигляді відео, щаслива від такого подарунка Періс нахиляється до коханого, який стоїть перед нею на одному коліні, щоб поцілувати його. На другому знімку закохана пара затисла один одного в обіймах і застигла в пристрасному поцілунку.

Для такої події модель одягла довге біле плаття з блискучої тканини з "небезпечним" розрізом до самого стегна, а Картер Реум постав у білосніжному костюмі.

Варто відзначити, що до цього моменту Періс Хілтон не виходила заміж і ці незвичайні заручини наблизили її до першого заміжжя у своєму житті. Але побралася зірка далеко не вперше.

Нагадаємо, зухвала Періс Хілтон схвилювала своїми формами в мереживному ліфчику: "Прекрасна, як ніколи"

Як повідомляла Politeka, пристрасна Періс Хілтон дала спеку у відвертому боді і сітчастих колготках: "Мерилін Монро з 2000-х"

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в прозорій маєчці посвітила на вулиці своїм пишним "безсоромством": "вогняна брюнетка"