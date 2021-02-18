Модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала, як в молодості виглядала її мама

Як повідомляє Politeka.net, 23-річна французька модель Тіна Кунакі кілька років тому стала дружиною 54-річного актора Венсана Касселя. Красуня вже встигла народити знаменитому чоловікові дочку Амазоні, але після пологів швидко повернулася у форму. Дівчина активний користувач Instagram, де зібрала більше мільйона підписників, яких тепер частенько радує яскравими фото зі свого насиченого життя.

Так, нещодавно Тіна вирішила показати на весь світ архівні фото своєї мами Наді Кунакі, яка є тещею Касселя. Тепер зрозуміло, в кого пішла дівчина своїми зовнішніми даними, адже її мама та ще красуня. На знімках Надя ще зовсім молода, вона кокетливо позує на камеру, осяваючи своєю посмішкою. Видно, що у неї темне волосся і пишна зачіска, на обличчі легкий макіяж з чорними стрілками і непомітною помадою, вона дивиться в камеру і навіть грайливо кривляється фотографу.

Треба сказати, що Тіна Кунакі вже не вперше показує свою красуню-маму у соцмережі. Найчастіше її пости зі знімками Наді присвячені якимось святам або дням народження. Однак, цього разу модель просто підписала знімок одним словом "Maman". Шанувальники в захваті від фотографій мами зоряної моделі, жінку засипають компліментами в коментарях до публікації, багато впевнені, що мама і дочка дуже схожі. Також деякі користувачі відзначили, яка красива теща у зіркового актора Венсана Касселя.

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