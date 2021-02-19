Відомий український співак, чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, насмішив шанувальників

Артист став шалено популярним в мережі, пише Politeka.net. Зараз на сторінку співака в Instagram вже налічується 629 тисяч шанувальників.

Дантес притягує користувачів мережі своїм іскрометним почуттям гумору. Співак не позбавлений почуття самоіронії, що вже неодноразово доводив.

Цього разу Володимир записав сторіс, сидячи за кермом авто. Артист розповів, як провів попередній вечір, а пізніше вирішив пожартувати.

"Боже, я записував сторіс і подивився на себе... Люди! Аж як взагалі терпите таку красу, коли дивитеся мої сторіс? Це неможливо! Боже мій, я вами пишаюся", - заявив співак.

Пізніше репост цього відео зробила одна з користувачок мережі.

"Рівень самооцінки, до якого я прагну", - підписала вона кадри, поставивши кілька веселих смайликів.

Відео не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Володимир Дантес розповів, що не свариться з Надею Дорофєєвою, і тому вважає їх сім'ю ідеальною.

Артист розповів, що на початку відносин з коханою міг собі дозволити фліртувати з іншими дівчатами навіть при Надії. Однак пізніше він навчився розуміти, що його дружині це неприємно.

Зараз пара щаслива разом, проте дітей поки заводити не хоче, адже дітлахам потрібна увага саме батька і матері, а поки артисти не можуть цього забезпечити.

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