Відомий український співак, чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, підкорив зовнішністю не тільки шанувальників

Артист славиться своїм почуттям гумору, не позбавленим самоіронії, пише Politeka.net. Співака обожнюють шанувальники за це, а також за талант і зовнішність.

Не проходить і дня, щоб Володимир не опублікував будь-який пост у своєму Instagram з 629 тисячами підписників.

Цього разу співак похвалився зовнішністю в чорному гольфі, наблизивши до себе камеру. Частина хвилястого волосся впала на обличчя артиста. Він пильно дивився в камеру.

"ЕЕЕЕ!!! Ну досить так дивитися на мене. Я ніяковію ♪

А, це ж я сам на себе дивлюся😂 😂 😂", - підписав він селфі.

За 50 хвилин пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів:

"Вово, сьогодні день самозамилування?", "Як же мені пощастило, що я сьогодні бачила цю красу особисто 💔", "😂😂😂 Самооцінка рівень Бог😂", "На цьому фото прям класний красивий🙌❤️🔥", "Твої очі 😍", "Ржака)))", "Ні ну а шо 😍красивий ж 😍", "Я в непритомності😍", "Милашка 👍❤️", "😂😂😂ну, тепер і ми👀👀👀😉 і не бентежимося 🤗", "Жарти в стилі Горбунова...", "👏мяу💋 😻", " ні, ну можна мені таку самооцінку?😂 ", "На такого крашу як ти, можна дивитися вічно😍 🔥 😅"," ось і мені так в класі всі говорять", " Ти просто красень, як круто Наді так пощастило, так тримати, красень❤️", "рівень самооцінки до якого я прагну, але щось не виходить, у нього це виходить краще😂".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва пригрозила Дантесу розлученням, спливли несподівані деталі: "якщо чоловік...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва після слів Дантеса про розлучення показала, яка вона в ліжку:"Ого, що ж буде далі".

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес за кордоном зіткнувся з проблемою, несподівані деталі: "вони взагалі не розуміють...".