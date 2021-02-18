Співачка Ольга Бузова вирішила влаштувати розіграш призів, отримати може кожен

Як повідомляє Politeka.net, популярна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова нещодавно посварилася зі своїм коханим Давидом Манукяном. Після розкішного відпочинку на Мальдівах і навіть можливого весілля, відносини зіпсувалися і знаменитості раз у раз обмінювалися образами в соцмережах. Однак, через місяць, схоже, Оля вже охолола і остаточно виключила зі свого життя колишнього коханого. А нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram зірка показала спекотне фото з відпочинку, на якому позує одна, а також запропонувала шанувальникам конкурс, в якому можна виграти цінні призи.

На новій фотографії Бузова відображена в оточенні густої екзотичної зелені, як видно, вона причаїлася біля куща і прикривається величезним листям. Перед камерою співачка з'явилася в темному купальнику, правда його практично не видно через рослину. Найбільше уваги привертає незвичайна зачіска артистки - на фото Оля з копицею африканських кісок, зібраних на маківці. На її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою, а у вухах масивні сережки, які майже зливаються з волоссям, вона загадково дивиться в об'єктив.

Також Бузова опублікувала фотографію смартфонів, які розігрує серед своїх фоловерів. У підписі до публікації вона розповіла про конкурс. "Ти знаєш, що потрібно робити! Не чекай, часу залишилося зовсім мало!",- зазначила співачка, закликаючи користувачів брати участь у розіграші. Така публікація не залишилася без уваги, фанати артистки почали обговорювати її фото, а інші кинулися брати участь.

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