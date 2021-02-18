Відома співачка Альбіна Джанабаєва чарівна екс-ВІА-Гра потрапила в немилість шанувальникам
Колишня учасниця "ВІА Гри" талановита співачка, дружина Валерія Меладзе потрапила в опалу до шанувальників через своє бажання долучитися до добрих справ, повідомляє Politeka.net.
Красуня вирішила продати частину своїх речей, які любить, але не носить, а гроші пустити на благодійність. Однак, ні назви організації, ні нормальних умов свого "марафону добрих справ" Альбіна не надала.
Шанувальники рознесли співачку в пух і прах, звинувативши в жадібності, пошуку вигоди і "зароблянні на життя продажем обносків". Співачці порадили віддати якусь суму на благодійність, і це було б доброю справою. "А то купи у неї речі, а потім не відомо куди гроші підуть», - обурилися користувачі Instagarm.
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Не вибираючи виразів шанувальники вихлюпували свої емоції:
"А може роздати?.. Аукціон, скрізь шоу😗 😗 😗", "Забирайте або купуйте, Добра Ви наша!", "Ось так тепер гроші заробляють? Могли б і подарувати просто тому кому пощастить!", "Кожен хоче заробити по-своєму!!! Тепер і аукціони почалися", "віднеси в дитбудинок, без піару"," віддайте мені, У мене дитина інвалід і немає можливості купувати😢", "Ніколи не чула, що б спочатку продавали, а потім тільки оголошували на яку саме благодійність))))))","Ще обносків Джанабаєвої не купували)))"
Тим часом у сторіс з'явилося фото бірюзових босоніжок 39 розміру, які запропонувала дружина Меладзе.
Нагадаємо, що розпалена дружина Меладзе Джанабаєва в одному рушнику здалася після баньки.
Портал Politeka писав, що 41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе.
Також на Politeka писали, як Джанабаєва не витримала і показала, якою її бачить Меладзе вранці.