Відома пара, яка знайшла один одного на реаліті-шоу "Холостячка" показали кадри романтичної вечері

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт повернулися з відпочинку в Домінікані і відразу вирушили в ресторан. Олександр зняв відео і виклав в сторіс на Instagram, як він "відгодовує" свою кохану, пише Politeka.net.

Олександр спочатку поскаржився, що очікували вечерю, після чого показав те, що вони замовили. "Ось замовили сьогодні, хліб масло,"чорне масло". Ось, нормально сидимо", - розповів Олександр.

Після чого наступне відео про те, як Мішина з жадібністю поглинала десерти. Вона взяла десертні ложечки в обидві руки, і стала їсти з одного блюдця, а після і з другого.

Олександр тут же прокоментував, як забавно їла його улюблена десерти, і про що це говорить:

"Ну, те що у нас в родині турбота про один одного, це можна судити по десертах. Один – для Ксю, другий – для Ксю". В цей час мабуть принесли нарешті замовлення серйозніше, і Олександр вигукував: "а мені пощастило!", - на цьому сторіс перервався.

Раніше стало відомо, що в Instagram з'явилися кадри з нічними розвагами 31-річної зірки Ксенії Мішиної в одному з київських дорогих ресторанів. Мішина потрапила під приціл камери відомої епатажної співачки Аліни Паш, фіналістки шостого сезону "Х-Фактора". Остання перебувала на танцполі, поки з динаміків звучав хіт репера Моргенштерна.

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