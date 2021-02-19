Даша Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, знялася у вельми провокаційній фотосесії під час вагітності

Молода 22-річна дружина Микити Добриніна вирішила поділитися превью-кадрами зі своєї фотосесії. Як відомо, переможниця " Холостяка Даша Квіткова зараз знаходиться на п'ятому місяці вагітності. Але це не заважає їй вести активний спосіб життя, постійно перебувати в справах і зніматися для стильних кадрів.

На відверту студійну зйомку вона зважилася з чоловіком, який також був роздягнений по пояс. На превью-кадрах Квіткова показала, як спочатку готувалася до фотосесії і виглядала до підготовки. На Даші була стильна чорна білизна без принтів і така ж проста сорочка, знята з плеча і надіта тільки на одну сторону.

Таким чином дівчині вдалося частково приховати свій округлий живіт. В цілому, вона засвітила не тільки округлий животик, але і пишні стегна і підтягнуті ніжки. Квіткової також зробили легку укладку з ефектом мокрого волосся і нанесли нюдовий макіяж.

Від коментаря не втримався і сам чоловік Даші, написавши:»мені звичайно пощастило з такою красунею".

Такеж Даша розповіла трохи про свою біографію.

"Я вагітна 19 тижнів. Ми стали чоловіком і дружиною в травні 2020 року. Давайте порахуємо? Моя вагітність була нами запланована", - відповіла блогер.

Дівчина заявила, що якби у них був страх, що поспішили з дитиною, то вони б не планували свого сина.

Також Дашу запитали, як вона навчилася відчувати себе дорослою. Даша написала, що навіть її мама весь час говорить "Даша завжди поспішати жити."і розповіла подробиці свого народження. "Я народилася в 6 місяців, тому що мені вже треба було", - розповіла Даша.

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