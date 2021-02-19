Відомий український співак Віктор Павлік розлютив українців поведінкою під час інтерв'ю

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик нещодавно дав інтерв'ю програмі" вечеря з Дороті " на YouTube, де розповів багато про свою кар'єру кліпах, близьких людей і молодій дружині Катерині. Але українців страшенно розлютила сама поведінка артиста під час розмови з ведучою (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Віктор Павлік під час інтерв'ю захоплено розповідав про себе, але оскільки програма була побудована в ресторанному форматі і розташовувала до щирої бесіди, на столі перед співаком стояв салат і напої. І Віктор Павлік, попри те, що сама ведуча не доторкнулася до їжі, не захотів упускати шанс перекусити, і захоплено наминав салат за обидві щоки.

При цьому артист продовжував розмовляти і навіть пританцьовував, поки їжа була у нього в роті. Звичайно, потрібно розуміти, що програма, яку подивляться мільйони українців, спеціально побудована так, щоб обстановка здавалася невимушеною, а запрошений гість повинен був просто відповідати на питання. Але через приплямкування і гучного пережовування навіть найзатятіші шанувальники Віктора Павлика засудили його за некультурну поведінку, про що і написали в своїх коментарях до відео на YouTube.

"Голодний, бідний дядько, чавкає, ніби з голодного краю. Семки, телик. Як ведуча це диво витримала?", "Бідний", хоч наївся під час зйомки... Це жах, а не інтерв'ю", "Віктор, так апетитно "рубає", їсть, вперше бачу у Дороті такого гостя з таким здоровим апетитом", "Дороті дивиться на нього опупілими очима і нервово ковтає, як то кажуть, на шару і оцет солодкий", "Так, формат - вечеря, однак, це перший гість, який постійно жує... І це ось "плямкання" настільки заважає.... Таке враження, що настільки голодний, що не може втриматися", "Прийшов поїсти голодний... Бідний...", "Не міг почекати до закінчення інтерв'ю... Просто негарно...", "Їсть так, ніби він з голодного краю", "Не подобаються люди, які під час розмови їдять, жують, чавкають. Зрозуміло, що формат ресторанний, але слухати неприємно", - пишуть обурені українці на адресу Віктора Павлика.

Нагадаємо, вагітна дружина Павлика засвітила лисіючого чоловіка на відпочинку і поскаржилася на нього: "Як зомбі…"

Як повідомляла Politeka, Павлик віддався утіхам на курорті без вагітної дружини: "Хто там що про старого говорив?"

Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика в купальнику похвалилася своїм талантом перед чоловіком: "Яка я..."