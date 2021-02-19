Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розговорився з шанувальниками
Як передає Politeka.net, у себе в сторіс Instagram чоловік опублікував фото з відпочинку, і відповів на питання, що цікавлять шанувальників. Телеведучий в смугастій сорочці та синіх шортах підняв капелюх в руці, сидячи на пірсі з видом на блакитну лагуну моря. Блакитний океан, чисте небо і гряда будиночків, розміщених на палях.
У традиційній рубриці питаннячка, відомий телеведучий відповів на запитання своїх фанатів. Так стало відомо, на кого навчався Володимир і чи працював коли-небудь за фахом.
Знаменитий ведучий заявив, що має педагогічну освіту викладача англійської мови. Володимир зізнався, що після навчання викладацькою діяльністю займався тільки рік в університеті.
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Також ведучий розповів про те, що зі своєю колишньою дружиною, не підтримує дружні стосунки. Його відповідь була більш ніж лаконічною "Ні!"
Цікаві фанати попросили Володимира показати перше фото з Христиною, як пари, коли про це ще ніхто не знав. Прохання шанувальників ведучий також спробував виконати, уточнивши, що перше знайти не зміг, але те, що показав, одне з багатьох.
Нагадаємо, що безсоромна дружина Остапчука в одному халатику подражнила жаркими видами з Мальдів: "це був кайф".
Раніше Politeka писала, що розлючена дружина Остапчука блиснула сідницями на весь екран.
Також на сайті Politeka ми розповідали, що ведучий шоу» Маска " Остапчук показав пузатеньку дружину, наробивши галасу в мережі.