Відома модель Келлі Гейл з "Victoria's Secret" показала себе і розповіла про улюблених фотографів
На фото Келлі позує в мереживному бюстгальтері. Гейл залишила волосся розпущеним, а здалася досить близько, тому іншого одягу на красуні і не побачити. Модель дивилася в камеру і блищала бездоганною зовнішністю, завдяки чому кадр вийшов максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Знято моїми улюбленими фотографами і дорогими друзями", - написала зірка під фото.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і засипали зірку компліментами:
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"Ти мрія !! Така красива", "Фантастика", "Абсолютно чудово", " ти дуже спокуслива дівчина !!", "Вони безумовно зроблять ваші найкращі фотографії", "Королева краси", " ці очі не захопили, тільки виграли !!!!", "Ти виглядаєш так жарко"," прекрасні спокуса-жінки", "така красива", " так вони дуже хороші!", "Красива картинка", "Богиня краси", "абсолютно приголомшливо красиве досконалість", "просто приголомшливо красиво".
Повідомлялося, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе і розповіла про коханого.
На фото зірка позувала в прозорій білизні, яка не змогла заховати пишний бюст красуні.
Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула самими засмаглими місцями в ниточках бікіні
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