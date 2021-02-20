Відома модель Келлі Гейл з "Victoria's Secret" показала себе і розповіла про улюблених фотографів

На фото Келлі позує в мереживному бюстгальтері. Гейл залишила волосся розпущеним, а здалася досить близько, тому іншого одягу на красуні і не побачити. Модель дивилася в камеру і блищала бездоганною зовнішністю, завдяки чому кадр вийшов максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знято моїми улюбленими фотографами і дорогими друзями", - написала зірка під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і засипали зірку компліментами:

"Ти мрія !! Така красива", "Фантастика", "Абсолютно чудово", " ти дуже спокуслива дівчина !!", "Вони безумовно зроблять ваші найкращі фотографії", "Королева краси", " ці очі не захопили, тільки виграли !!!!", "Ти виглядаєш так жарко"," прекрасні спокуса-жінки", "така красива", " так вони дуже хороші!", "Красива картинка", "Богиня краси", "абсолютно приголомшливо красиве досконалість", "просто приголомшливо красиво".

Повідомлялося, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе і розповіла про коханого.

На фото зірка позувала в прозорій білизні, яка не змогла заховати пишний бюст красуні.

Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула самими засмаглими місцями в ниточках бікіні

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