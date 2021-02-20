Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе в свіжому образі і запропонувала пограти
Ебі цього разу лежала на шезлонгу в панчохах з мереживами, чорних туфлях, бюстгальтері і поясі для панчіх. Доповнили образ чорні ниточки, яким Ретчфорд утримувала пікантну білизну на собі. Красуня задерла одну ніжку, а погляд відвела від камери, що не завадило кадру стати дуже пікантним. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку зірки в одній із соціальних мереж.
"Я думаю про число від 1 до 100. Вгадайте, правильно, для відповіді і відкрийте мою історію! Готово, готово, ставимо лайки, дітки", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали безліч компліментів:
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"Мила, ти мені тільки що написала? Каже Це ти. Дуже приваблива картинка солодка", "Приголомшлива"," це гаряче"," Ти така чудова"," Люблю дивитися, як твоє тіло любить твої ноги"," так, ти дівчина мрії", " Моя улюблена модель .. красивий .. люблю тебе","добре виглядаєш".
Ми писали, що відома модель Ебі Ретчфорд показала свіжий образ і звернулася до фанатів.
На фото Ебі позує в сміливому купальнику з вирізами, які практично не прикрили пишний бюст красуні і талію.
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