Популярна телеведуча Леся Нікітюк показала чарівне фото зі своїм "коханим"

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Леся Нікітюк кілька років тому стрімко увірвалася в український шоу-бізнес. Вона полюбилася глядачам після виходу розважального тревел-шоу "Орел і Решка", а тепер стала справжньою суперзіркою Нового каналу і соцмережі Instagram. Красуня часто радує публіку яскравими публікаціями і новинами у своєму мікроблозі.

Так, нещодавно Леся опублікувала в соцмережі чарівний кадр, на якому з'явилася зі своїм песиком Рафіком. Раніше зірка розповідала, що називає улюбленця своїм меценатом, бо він вже почав заробляти для неї гроші, очевидно, на рекламі і зйомках. На фотографії Нікітюк відображена в темній кімнаті, в яку потрапляє трохи сонця, висвітлюючи оголені частини тіла зірки.

Як видно, перед камерою красуня з'явилася в сірому костюмчику, який складається з коротких шортиків і укороченого піджака. Цей наряд оголив стрункі ніжки і плоский животик зірки. Волосся Лесі розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж. Вона зачаровано дивиться на свою собаку, яка, пригрівшись на сонечку, задрімала.

У підписі до фотографії Нікітюк написала: "Доброго ранку! Хто дрімає як Рафік?". Фолловери не пройшли повз і почали активно обговорювати знімок, засипаючи Лесю і її улюбленця компліментами в коментарях до фото. "На цьому фото все прекрасно", "красуня", "Він дуже важко працює. Йому потрібно 24/7 захищати таку красиву господиню, щоб її не вкрали", "Красуня і красунчик", "Він балдіє від сонечка", - пишуть користувачі.

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