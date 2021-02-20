Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе з усіх боків
На фото Жизель позувала в білих міні-шортиках і жилетці з декольте, під якою не виявилося білизни. Модель доповнила образ хусткою на голові і сумочкою, яка звисала з руки. Олівейра показала себе з усіх боків, а на одному з кадрів задерла ніжку, блиснувши бездоганним "горішком". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали компліменти:
"Макіяж королеви", "мені пощастило побачити все це досконалість в цьому чудовому образі", "ми раді бачити вас у Венері", "Вау який гарний вигляд", "назавжди в моєму серці", "найпрекрасніше", "найкрасивіша дівчина", "Красиво, так", "небезпечно спокусливо", "ця поза вогонь", "як завжди, найкрасивіша моя подруга", "чудова здорова", "Хороша милашка", "хто-небудь може мені допомогти, як відірвати погляд від такої краси".
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Ми писали, що американська модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе, захопивши фанатів.
На фото красуня позувала в міні-спідниці і білому топі.
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