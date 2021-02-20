Відома ведуча Леся Никитюк, яка стала мега популярною після участі в проєкті "Орел і решка" показала крижані душу кадри

В одному з сезонів "Орла і решки", на зйомках проєкту Леся Нікітюк постраждала, отримавши серйозну травму. Про це розповіли в пресслужбі Нового каналу, пише портал Politeka.net.

Неприємний інцидент стався у 2012 році, на зйомках четвертого сезону шоу. В ході зйомок Леся Нікітюк порізала ногу. Вона забігла в океан на Мадагаскарі, вирішивши поплескатися в Індійському океані, і випадково наступила на морського їжака. Це дуже боляче і небезпечно, голку їжака витягнути дуже складно, через те, що вона дуже тендітна. А якщо залишити її, нога може запалитися, що обіцяє великі неприємності.

У публікації зазначають, продюсер прямо на місці розрізав Лесі шкіру на нозі складаним ножем, щоб дістати голку, після чого ногу перев'язали. Варто сказати, що Лесі пощастило, і ускладнень не сталося.

Травма послужила хорошим уроком для ведучої, і пізніше дівчина дізналася, що для того, щоб скупатися в морі Мадагаскару необхідно надягати спеціальні тапочки для ходіння по коралах.

Морські їжаки водяться у всіх морях і океанах. Ці морські тварини носять замість шкіри – голки, які захищають їх від хижаків. Якщо голка застрягла в нозі, то нога розпухає в ту ж мить, а біль від попадання солі та отруйних речовин на голці, просто нестерпна.

Нагадаємо, що розкута Нікітюк в міні пригріла на колінах свого мецената-красеня.

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