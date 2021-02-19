Відомий український продюсер і звукорежисер Вадим Лисиця розповів подробиці сумної співпраці з Олегом Кензовим

Як пише Politeka.net, відомий український продюсер Вадим Лисиця у своєму інтерв'ю у програмі "Вечеря з Дороті" на YouTube розповів про свій сумний досвід співпраці із зіркою шоу "Х-Фактор" Олегом Кензовим (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

За словами продюсера Олег Кензов проявив себе з найгіршого боку, а Вадим Лисиця склав для нього дуже жорсткий п'ятирічний контракт, хоча ще тоді не здогадувався про характер співака і про те, як він себе проявить.

"Кензов при якомусь будь-якому невірному русі, він тут же опинявся під судом. Тобто там жорстко все достатньо. Причому я це робив не спеціально, тобто я віддав це юристам, а юристи, вони ж люблять "натискати". І ось вони"натиснули". Я насправді навіть не розумів, наскільки він жорсткий", - говорить Вадим Лисиця про контракт і додає, що всі жорсткі пункти в договорі були прописані не дарма.

"Там було жорстко прописані всі ходіння наліво, алкоголь, наркота, неявка на концерти, неналежний зовнішній вигляд, непідтримання здоров'я, не робота, а ледарство і дармоїдство. А він якраз адепт всього цього. Чувак любить і за комір залити і, вибачте мене, курнути щось там, ну і так далі", - ділиться продюсер.

Також Вадим Лисиця зізнався, що ще під час "Х-Фактора" при консультації з психологом він отримав рекомендацію про Кензова як про дуже талановиту людину. Але вже набагато пізніше він пошкодував про те, що почав співпрацювати зі співаком.

Перші тривожні дзвіночки надійшли, коли Олег Кензов прослуховувався від України для "нової хвилі" в Росії.

"Ми встигли зробити чотири пісні, дві з них перетворилися на кліп. Його пісні грали в Москві, в Росії. А потім була історія, коли нас запросили взяти участь у "Новій хвилі" і відбір був у Москві. Він прилетів до Москви і це була перша ластівка. Я приготував пісню, ми з ним її відрепетирували, ми з ним все приготували для того, щоб він блискуче виступив на відборі, і керівництво "Нової Хвилі" його взяло до себе. і чувак співає абсолютно іншу пісню. Якийсь, пекельний шансон, який я ніколи навіть не чув. Тобто він виступає жахливим чином. Я кажу "А що це було?", а він каже, "Щось я подумав, напевно... Я подивився на публіку...",- розповідає продюсер.

За його словами ще гірше Кензов проявив себе під час концертів у Львові.

"Він був в абсолютному неадекваті. Я йому дзвонив, він трубку не брав, а коли додзвонився, то запитав, що відбувається", - зазначає Вадим Лисиця і додає, що Кензов почав просити у нього вибачення і говорити, що просто "не розрахував...".

"Ну це зовсім за межею. Ну і після цього він почав з'їжджати з котушок. Я йому за договором пред'явив претензії і він сховався, тобто він якийсь час взагалі не з'являвся",-розповідає Вадим Лисиця і зізнається, що Кензов йому винен гроші навіть зараз.

Нагадаємо, зухвала Трегубова з "Х-фактора" приборкала майамського "жеребця": "Ось це Я розумію, лялечка"

Як повідомляла Politeka, зірка "Х-фактора" в непристойному міні заткнула за пояс Шерон Стоун: "як же Віа Гре пощастило з тобою!"

Також Politeka писала, що у Олега Винника серйозний конкурент, загадковий красень веде у співака "вовчиць": "божевільна любов..."