Відома модель ДжоДжо Бейбі, яку називають копією Кім Кардаш'ян, показала себе в провокаційному образі

На фото ДжоДжо позувала в леопардових трусиках, а образ доповнила аналогічними вушками. Бейбі лежала на ліжку, розвернувшись спиною до камери, приковуючи погляди до апетитних "булочок". Красуня подивилася в камеру, манячи поглядом, а бюстгальтер вирішила не надягати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Яку начинку для піци ви принесли?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 45 тисяч лайків і написали коментарі:

"Піца, яка подобається", "Багато ковбаси", "Ковбаса, пані, ти шедевр, така неймовірна, чудова", "Я вболівальник з України, привіт дитинко", "Ось це смачно", "Моя улюблена кішечка", "Як завжди сама видовищна і сліпуча, яскрава, чуттєва і красива", "Пепероні і бекон", "Пепероні і трохи шинки виглядають чудово", "Хочу ковбасу", "Анчоусів немає, сиру і багато любові".

Ми писали, що відома модель Джоджо Бейбі обтягнули свої форми тоненькою тканиною.





Тонке боді обтягло величезну красу зірки, а завдяки великим вирізом оголилися округлі стегна.

Нагадаємо, білява копія Кардашьян Джоджо Бейбі опустилася на коліна, показавши силу пристрасті

А ще Politeka писала, що копія Кардашян Джоджо Бейбі скинула штани, прикувавши погляди до заповітного трикутника

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