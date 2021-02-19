Популярна співачка Настя Каменських здивувала українців вологим фото з ванної кімнати

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Настя Каменських, яка кілька років тому стала дружиною Олексія Потапенка, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала в соцмережі пікантне фото, на якому з'явилася в цікавому образі.

Як видно, Настя відображена на виході з ванної кімнати, вона ніби була застукана зненацька, але все ж витончено позує фотографу. Перед камерою співачка з'явилася практично оголеною, вона прикрила пишний бюст леопардовим рушником, а її шкіра ще волога після водних процедур. Волосся красуні зібране у високий недбалий пучок на маківці, а на її обличчі немає макіяжу, вона здивовано дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Каменських поділилася новинами, розповіла про свій благодійний аукціон і заінтригувала новинкою. "На вулиці все так само дуже холодно, тому рекомендую утеплятися – одягом, гарячими напоями або обіймами з близькими. Мене сьогодні зігріває класний костюм. І сьогодні п'ятниця!",- написала Настя.

Фоловери в захваті від нового фото артистки, її засипають компліментами в коментарях до фото. "Як зморшки на обличчі не натягуй - все одно складки на зап'ястях грають злий жарт у фотоефекті", "Шикарно", "Красуня", "Яка гаряча", "Прекрасна Настя", "Старість не радість", "Настя, як завжди, на висоті", - пишуть користувачі в коментарях до кадру.

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