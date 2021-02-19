Відома художня гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танці з зірками" та улюблениця Влада Ями, звернулася до українців за допомогою
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
"Друзі, потрібна ваша допомога, як ніколи! Прошу допомогти навіть мінімальною сумою члену збірної України Валерії Юзьвяк", - написала Різатдінова в сторіс.
Про свою біду Валерія Юзьвяк повідомила чотири дні тому.
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"Якщо чесно, то пишу і руки тремтять... Мені поставили діагноз: рабдоміосаркома. Я знаю, що серед Вас є безліч добрих і чуйних людей, тому хочу попросити у Вас фінансової допомоги оскільки сума дійсно дуже велика. Заздалегідь велике спасибі. Я вас усіх дуже люблю❤. Будьте здорові", - написала тоді спортсменка.
Зазначимо, частину суми вже вдалося зібрати. Дівчина дякує всім небайдужим за матеріальну і моральну підтримку.
"Знаєте, за ці кілька днів я зрозуміла, як же все-таки спорт об'єднує❤. Мене підтримує така велика кількість людей з усього світу, що у мене дух захоплює. У мене сльози на очах, настільки мене це зворушило. Завдяки ВАМ всім, нам вдалося зібрати досить велику частину суми. З такою підтримкою я точно впораюся з цією хворобою. Я буду боротися до кінця. Я буду сильнішою", - пише вона.
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