Відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret", показала себе на відпочинку

На фото Кендіс здалася в помаранчевому бікіні, а образ доповнила чорним топіком. Зірка стояла на пляжі біля зеленої рослинності. Свейнпол волосся зібрала назад, хвалячись стильними сережками у вухах. Красуню зовсім не бентежило, що бікіні маленьке і нижня частина тіла залишилася практично не прикрита. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вона була віскі в склянці води", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад 131 тисячу лайків і написали коментарі:

"Шкода, що я не був там", "дуже красива подруга моєї сестри", " Шлю тобі любов з Італії !!!", "Найкрасивіша жінка на світі", " Шкода, що я був з тобою в тропічному відпустці!", "Супер-дівчина", " весь час приголомшливо!", "Завжди така красива"," шалено щільний пакет"," Люблю цей новий Тропік"," не можу повірити в цю колекцію", " що мені потрібно зробити, щоб ти пішла зі мною?".

Ми писали, що відома модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret продемонструвала свою стрункість в купальниках.

Свейнпол одягла два купальника однакового кольору. Один обтягнув її струнку талію і підкреслив красиві груди, а інший - бікіні - своїми трикутними клаптиками тканини виділив бюст.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" в крихітному бікіні "осідлала" колоду на пляжі

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