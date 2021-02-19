Українцям запропонували порівняти зовнішність відомої співачки Олі Полякової зараз і десять років тому

Як пише Politeka.net, в пабліку "Всесвіт NiF" в соцмережі Instagram вирішили порівняти, наскільки сильно змінилася зовнішність знаменитої Олі Полякової за останні десять років.

У мережі представили два знімки, на яких Оля Полякова позує в майже однакових позах. Перший знімок демонструє співачку зараз. На ній - чорне оксамитове плаття в білий горошок з величезним декольте, що робить акцент на апетитних пружних грудях. Полякова постала з короткою недбалою стрижкою: пишно укладене маківці волосся додавали образу співачки несподіваної зухвалості і легкого відтінку юнацького дитинства. При цьому Полякова дивилася в камеру глибоким провокаційним поглядом і вказувала пальцем вперед. На завершення образу Полякова нафарбувала губи темно-бордовою помадою і одягла комплект з сережок і підвіски у вигляді хрестів.

На другому знімку Оля Полякова приміряла більш м'який образ: знімок був зроблений в стилі ретро і нагадував типову американську дівчину 50-х років. Волосся було підв'язане яскравою шовковою косинкою червоного кольору кінцями наверх, а спереду чубчик був викладений двома химерними хвилями різної форми. Стриманий макіяж і соковита, але не агресивна помада вдало доповнювали наряд, що складається з стилізованої блузки коричневого кольору з коротким рукавом і вельми помітного декольте.

Варто відзначити, що хоча між двома знімками 10 років різниці, зовні Оля Полякова залишилася такою ж, як і раніше. Все ті ж яскраві вбрання і зачіска, яскравий макіяж і жодної зморшки на обличчі. Це помітили і підписники, які написали про співачку в своїх коментарях до публікації.

"Взагалі не змінилася, тільки краще стала", " вона ще краще", "Яка ж вона красива", "взагалі не змінилася", - написали фоловери в соцмережі.

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