Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в свіжому образі

На фото Емілі позувала в легкій блузі з великим декольте до животика. Красуня розташувалася так, щоб не було видно бюст, який не був прикритий білизною. Але Ратаковскі " забула "про дзеркало, яке показало апетитні" персики " у всій красі, завдяки чому кадр вийшов максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку моделі в соціальній мережі Instagram.

Фанати поставили кілька десятків лайків і написали коментарі: "Роза", "Люблю".

На другому фото Емілі вже здалася в маєчці. Красуня знімала себе крупним планом, показуючи бездоганну зовнішність. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а не шиї можна побачити кілька ланцюжків.





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На знімку Емілі сидить на високому стільці, трохи розставивши ноги і вигнувши спинку. На ній-широкі чорні штани з високою посадкою і крихітний жакетик чорного кольору, під яким вгадується абсолютно оголене тіло без єдиної вади.

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