Недоглянутий Максим Галкін здивував постарілим зовнішнім виглядом
Галкін опублікував в Instagram нове відео і здивував шанувальників.
Після заміжжя з Галкіним Алла, щоб відповідати молодому чоловікові, схудла і оновила свій гардероб на більш молодіжний, але сам же Галкін останнім часом став виглядати набагато гірше.
Нещодавно шоумен у своєму Instagram-блозі опублікував відео, де показав обличчя крупним планом - тижнева щетина сильно старить шоумена і в цілому Маском виглядав постарілим.
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На своїй сторінці в Instagram шоумен розмістив кумедне відео, на якому 7-річні Ліза і Гаррі жартують над знаменитим батьком.
"Максим Галкін, яка зустріч! Можна підпис, будь ласка, автограф? Давайте Селфі!",- веселиться Гаррі на камеру, імітуючи іноземний акцент.
"Спасибі велике, Максим Галкін, ми пішли, нам пора. Бай-бай, Максим Галкін, мій кумир!",- підтримала Ліза і в кінці манірно пішла з кімнати.
"Хвилина слави 🤩", - лаконічно підписав домашній ролик Галкін.
Нагадавши, усміхнена Алла Пугачова перестаралася з пластикою, від зморшок не залишилося і сліду.
Як повідомляла Politeka, схудлу до виснаження Пугачову в зухвалому міні переплутали з Орбакайте: "я думала, це дівчина років 30".
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