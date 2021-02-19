Недоглянутий Максим Галкін здивував постарілим зовнішнім виглядом

Галкін опублікував в Instagram нове відео і здивував шанувальників.

Після заміжжя з Галкіним Алла, щоб відповідати молодому чоловікові, схудла і оновила свій гардероб на більш молодіжний, але сам же Галкін останнім часом став виглядати набагато гірше.

Нещодавно шоумен у своєму Instagram-блозі опублікував відео, де показав обличчя крупним планом - тижнева щетина сильно старить шоумена і в цілому Маском виглядав постарілим.

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На своїй сторінці в Instagram шоумен розмістив кумедне відео, на якому 7-річні Ліза і Гаррі жартують над знаменитим батьком.

"Максим Галкін, яка зустріч! Можна підпис, будь ласка, автограф? Давайте Селфі!",- веселиться Гаррі на камеру, імітуючи іноземний акцент.

"Спасибі велике, Максим Галкін, ми пішли, нам пора. Бай-бай, Максим Галкін, мій кумир!",- підтримала Ліза і в кінці манірно пішла з кімнати.

"Хвилина слави 🤩", - лаконічно підписав домашній ролик Галкін.

Нагадавши, усміхнена Алла Пугачова перестаралася з пластикою, від зморшок не залишилося і сліду.

Як повідомляла Politeka, схудлу до виснаження Пугачову в зухвалому міні переплутали з Орбакайте: "я думала, це дівчина років 30".

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