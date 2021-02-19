Відомий український співак, чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, показав свій торс

Артист відомий своїм почуттям гумору, не позбавленим самоіронії, пише Politeka.net. Співак приваблює шанувальників цим, а також своїм талантом і зовнішністю.

У своїх постах і фото артист нерідко постає в різних образах. Цього разу Дантес вирішив здивувати.

Співак позував в чорній шкіряній жилетці, блиснувши оголеним тілом з татуюваннями, показуючи наскільки пощастило його дружині.

На шиї співака був чорний чокер, що нагадує нашийник.

Шкіряні штани стали відмінним завершенням до такого відвертого образу. А наручники на руці додавали образу ще більшої пікантності.

Артист дивився вдалину, ніби чогось дивуючись.

"Коли думав, що нарешті на вулиці + 2 і можеш йти гуляти у весняному луці", - підписав фото співак.

Кадр не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Володимир Дантес в одному зі своїх постів зізнався, що не любив, коли хлопці виставляють фото зі своїм голим торсом. На думку співака, це називається самозамилуванням.

Однак пізніше думка співака змінилася.

"Не полюбивши себе, не любиш всіх навколо. Кожна перемога іншої людини - твоя поразка, яка породжує ненависть в тобі. Який же це легкий шлях! Шлях нелюбові", - написав співак.

Таким чином, Дантес зрозумів, що довівши до ладу себе, побут і так далі, помічаєш сміливість людей.

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