Зірка розповіла, про що не шкодує

Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко вразила красою в ніжному образі

Зірка прославилася, завдяки своєму таланту і зовнішності, передає Politeka.net. Яскрава красуня вражає зовнішністю в будь-якому віці.

Цього разу ніжна і красива Олена позувала на березі в ОАЕ. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка була без макіяжу, а її хвилясті локони розвіювалися на вітрі.

Хореограф одягла білосніжну сукню на ґудзиках. Дрібні дірочки по тканині додавали образу якоїсь пікантності.

У такому вигляді Шоптенко милувалася заходом.

"Я людина, якій вкрай складно просто взяти і влаштувати собі перепочинок. Але практика мого життя показала, що взяті вночі квитки і спонтанні поїздки часто краще добре спланованих. У моєму випадку в ситуації з відпочинком працює наступне правило "чим менше думаєш - тим краще" 😁

І як же я рада, що цей спонтанний захід і море трапилися в моєму житті ☺️🌊☀️❤️", - підписала кадри зірка.

За півгодини пост зібрав понад 50 тисяч переглядів.

"Арабатська стрілка?😀", "😍😍😍🔥❤️ клас ляппотаааа 🆒🆒🤗🗽😘😘😘🤗🤗🤗💣💣💣👁️😉", "Хай буде з вами баланс і енергія🔥", " ❤ ️ фільм про єдність духу", " фото супер, а що за Музика?", "❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Олена Шоптенко засвітила інтер'єр номера в готелі. З того, що вона показала, зрозуміло, що переважає мінімалізм: кремові стіни, двоспальне ліжко і торшер, прикрашений великими бузковими намистинами.

Нагадаємо, що Шоптенко розкрила головні кошмари учасників шоу "Маска": "мало не" від'їхала " прямо на сцені"

Раніше Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" засвітила інтер'єр свого номера в Еміратах, задерши ніжки: "Нехай всі заздрять"

Також на сайті Politeka ми повідомляли, що Шоптенко дала жару на шоу "Маска" і щиро зізналася, про що тепер шкодує: "Навіть не могла подумати..."