Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко вразила красою в ніжному образі
Зірка прославилася, завдяки своєму таланту і зовнішності, передає Politeka.net. Яскрава красуня вражає зовнішністю в будь-якому віці.
Цього разу ніжна і красива Олена позувала на березі в ОАЕ. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Зірка була без макіяжу, а її хвилясті локони розвіювалися на вітрі.
Хореограф одягла білосніжну сукню на ґудзиках. Дрібні дірочки по тканині додавали образу якоїсь пікантності.
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У такому вигляді Шоптенко милувалася заходом.
І як же я рада, що цей спонтанний захід і море трапилися в моєму житті ☺️🌊☀️❤️", - підписала кадри зірка.
За півгодини пост зібрав понад 50 тисяч переглядів.
"Арабатська стрілка?😀", "😍😍😍🔥❤️ клас ляппотаааа 🆒🆒🤗🗽😘😘😘🤗🤗🤗💣💣💣👁️😉", "Хай буде з вами баланс і енергія🔥", " ❤ ️ фільм про єдність духу", " фото супер, а що за Музика?", "❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Олена Шоптенко засвітила інтер'єр номера в готелі. З того, що вона показала, зрозуміло, що переважає мінімалізм: кремові стіни, двоспальне ліжко і торшер, прикрашений великими бузковими намистинами.
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