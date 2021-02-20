Актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я-Сергій) показав, хто живе в його квартирі

Як пише Politeka.net, Степан Казанін у своєму ексклюзивному інтерв'ю для програми "ЖВЛ" на "1+1" нарешті показав, як виглядає його квартира, і хто живе з ним крім дружини і дітей.

Степан Казанін досить рідко розповідає про себе, але цього разу він показав незвичайний інтер'єр свого житла. Квадратні метри обставлені зі смаком і мають цікаві акценти. Так, велика кухня-студія з білими панелями і значним дерев'яним столом плавно переходить в простору вітальню кімнату, де так і хочеться присісти на затишний коричневий диван і сховатися під теплим картатим пледом.

Оригінальні "стільники" з дзеркал з'єднуються в незвичайне панно на стіні, а м'яке жовте світло розташовує до сердечної сімейної бесіди.

Також Степан Казанін познайомив своїх шанувальників з членами своєї сім'ї, серед яких досить важливу роль зіграв домашній вихованець - пес на прізвисько Конор, який з радістю рятує всю сім'ю від нудьги своїми іграми з м'ячиком і несподіваними ласками.

За словами Казаніна чотирилапий друг з'явився в їхній родині під час весняного локдауну, коли в будинку стало нудно і нічим було зайнятися.

"Переробили всі справи на карантині, фантазія закінчилася, так що завели собаку",- говорить актор.

І всього за один рік маленький і забавний щеня Конор перетворився на величезного грайливого пса, який не проти пограти з сім'єю і навіть погризти що-небудь для розваги.

Але сім'я дуже щаслива від того, що в будинку є вихованець, тому що він їх добре дисциплінує.

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