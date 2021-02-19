Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво приголомшив одкровенням, і зізнався, що кілька разів намагався накласти на себе руки

48-річний ресторатор і шоумен поділився своєю історією в інтерв'ю СТБ, передає Politeka.net.

Ектор Хіменес-Браво на екранах телевізорів і соцмережах зараз заряджає позитивом і справляє враження веселого і впевненого в собі чоловіка. Але, так було не завжди.

Суддя шоу" Майстер Шеф " зізнався, що в дитинстві багато натерпівся.

"Батькові з братом подобалося насміхатися, знущатися над моїм виглядом. Я був дуже худенький. І те, як я виглядав, як я рухався, як бігав у футбол, що б я не робив-завжди були глузування і глузування. Я був як клоун для них. І всі сімейні зустрічі - це були найгірші моменти в моєму житті", - поділився він.

Ектор додав, що через такий сильний тиск навіть хотів звести рахунки з життям.

«Я впевнений, що жодна дитина в світі не повинна переживати такий психологічний тиск. Я дуже багато плакав, був у відчаї. Я не міг зрозуміти, чому це відбувається. Я три рази намагався вчинити суїцид, тому що вже не хотів жити...», - розповів ресторатор.

Відзначимо, відверта розповідь суддя шоу" Майстер Шеф " просто приголомшив користувачі Мережі.

"Ектор, скільки треба сили мати, щоб ось так чесно розповісти про себе», «такий успішний і такий ранимий», «яке інтерв'ю... у якісь моменти навіть боляче Слухати", " може тому і став успішним, що витерпів і вистояв труднощі в дитинстві! Дай Бог здоров'я і щастя!» ,- пишуть в коментарях.

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