Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про схуднення після пологів і стосунки з чоловіком
Як повідомляє Politeka.net, відома українська акторка Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божка, у вересні минулого року вдруге стала мамою. Жінка зізналася, що завжди стежить за своїм харчування, проте під час вагітності розслабилася і набрала більше 15-ти кілограмів. Однак, через короткий час після народження другого сина, Анна досить швидко повернулася в колишню форму, хоча збирається скинути ще близько 5 кілограмів.
У своїх Instagram-сторіс Саліванчук відповіла на запитання шанувальників. Так, одна з користувачок запитала акторку, чи продовжує вона худнути і скільки кілограмів скинула. На це Анна показала красиве фото з ідеальною фігурою і розповіла: "Скинула 2,5 і пішла наїлася. Ще треба кілограмів 5 скинути, але зараз щось не виходить. Постійно хочеться їсти, дуже втомлююся з двома дітьми. Але чоловік каже, що не хоче, щоб я худла, тому що попа стає маленькою".
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Зазначимо, що у своїх сторіс Саліванчук також зізналася, що хоче народити ще двох дочок. Крім того, акторка показала знімок, на якому вона дуже худенька – всього 53 кілограми. А на питання про те, звідки стільки сил і енергії на двох маленьких дітей, Анна відповіла, що завжди імпровізує. "І не опускаю руки, хіба що на 1 день", - додала зірка.
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