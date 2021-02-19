Модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик поділилася кадрами до і після схуднення

Раніше, під час першого сезону Супермоделі по-українськи Таня Брик не могла перемогти через те, що їй заважала зайва вага. Після шоу дівчина твердо вирішила скинути зайве і позбулася 10 кг ваги, щоб епічно засвітитися на проекті в майбутньому.

Нещодавно в розділі Сторі дівчина вирішила показати на прикладі, як змінилася її фігура за час осіннього схуднення і після заняття спортом. На думку Тетяни, одна з найпоширеніших і великих помилок при схудненні — виключення абсолютно всіх вуглеводів або жирів з раціону.

Схуднення-це тривалий процес. Брик вважає, що швидких рішень немає і не слід ганятися за примарами, слід зайнятися собою. Не варто шукати швидких рішень і вживати добавки, які нібито прискорюють процес.

"Спорт допоможе вам прибрати небажані кілограми і підтримає тонус м'язів. Та й в цілому він надасть сприятливий вплив на організм», — підсумувала модель.

"Я знаю собі ціну і люблю себе", - почеркнула модель, говорячи про те, чому не ніяковіє поазувати тіло.

Також дівчина додала кілька роликів, в яких показала вправи, які виконує в спортзалі.

"Виконуємо 12-15 разів , 3 підходи; остання вправа робить 15-20 разів, 3 підходи", - написала зірка під фото.

"Вогонь", " де такий костюмчик можна купити?", "Де знаходиться зал в якому ви займаєтеся?", "Круті вправи. Дякую за те, що поділилася", "наступне зніми будь ласка на живіт", "Спаасібо за Відео", "фігура вогонь", "зроби комплекс для преса, ну або для животика", - відповіли фанати.

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