Актор Венсан Кассель, колишній чоловік актриси Моніки Беллуччі, і його зіркова дружина-модель Тіна Кунакі вирушили на відпочинок

Пара познайомилася під час відпочинку у 2015 році, повідомляє Politeka.net. На той момент Тіні було всього 18 років.

Венсан був вільним чоловіком, адже у 2013 році розлучився з Монікою Беллуччі після 14 років шлюбу.

Зараз Кунакі і Кассель виховують спільну дитину, займаються творчістю і не забувають про відпочинок.

Так, днями стало відомо, що подружжя приїхало на відпочинок до Бразилії. До слова, актор обожнює цю країну і слухає тільки її музику.

Фото пари в теплих краях розлетілися мережею. Модель блиснула стрункою фігурою в зеленому купальнику, а її чоловік показав прес, надівши сині плавки.

"23-річна #Тінакунакі і 54-річний #ВенсанКассель ніколи не упускають можливості відправитися у відпустку на свій улюблений курорт до Бразилії. Нещодавно вони знову знайшли вдалий момент і полетіли до Атлантичного океану 🏖", - написали автори поста, в якому були опубліковані знімки.

За 45 хвилин пост зібрав понад 900 лайків і багато коментарів.

"Їй 23???Я думала їй вже є 30 років", " Ох, рознесе дитину з віком і якось рано тіті повисли 😢", " які вони красиві і відмінно виглядають разом ! 🙌 🔥Нехай у них все буде добре!💓💖💯", "23?Ви жартуєте?", "Те відчуття, коли мені в травні 23 і стала торік мамою - в порівнянні з нею я поруч не стою. Що з нею в 40 років то буде... 😧 😧 😧 ", "Тільки тому, що їй 23 а так нічого цікавого😢", "Груди після пологів і годування на місце не встають, незалежно від віку. Тільки підтяжка, в деяких випадках тільки імпланти, тому що груди порожні".

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