Відома модель Кортні Кардашьян показала себе під час прогулянки
На фото Кортні позує в червоному бікіні, який практично складався з ниточок бікіні. Зірка позувала серед червоних тюльпанів, хвалячись ніжним образом. Красуня відвела погляд від камери, показуючи на кадрі пишний бюст, який прямо випирав з крихітного купальника. Кадр вийшов дуже запальним і спокусливим, адже модель виглядає неймовірно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Чорт візьми", "моя нова заставка", " у тебе більше довіри і віри в це бікіні, ніж у мене взагалі!", "я відмовляюся вірити, що у тебе було троє дітей", "Кортні, ти така красива", "Почекайте, я хочу дізнатися, як це зробити з моїм бікіні", "неймовірна кішечка", "занадто сміливий купальник", "41 ще ніколи не виглядав так добре".
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Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян похвалилася неймовірними формами в мініатюрному купальнику.
У себе в Instagram красуня опублікувала фото, зроблені на пляжі. Вона позувала для фото зі своєю рідною старшою сестрою Кортні.
Нагадаємо, Кортні Кардашьян спустила бретельки топа, змусивши собою милуватися
А ще Politeka писала, що Кортні Кардашьян в мікроскопічному купальнику затьмарила навіть Кім, фото вологих красунь
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