Дочка відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала фігурку в сміливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, дочці відомої української співачки Віри Брежнєвої Соні Кіперман скоро стукне 20 років. Дівчина успішна модель і навіть дебютувала як актриса. Вона вчиться в Америці і рідко навідується в гості до зіркової матусі. Красуня активний користувач Instagram, де часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями про своє життя.

Так, нещодавно Соня виклала у своєму мікроблозі чарівний знімок, на якому зображена на прогулянці, очевидно, кадр був зроблений за кордоном. Про це свідчить дивовижна літня локація і легкий наряд юної красуні. Перед камерою дочка Брежнєвої з'явилася в білих джинсах і коротенькій сірій маєчці, під якою немає білизни. Дівчина стоїть у сміливій позі, вигнувши спину і відкинувши голову, як ніби вбирає сонячні промені. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фотографії Соня написала: "Солодке життя". Звичайно ж така публікація моделі не залишилася без уваги шанувальників, красуню засипають компліментами, багато відзначили, що на цьому знімку дівчина особливо схожа на свою зіркову матусю Віру Брежнєву. "Мила", "Красуня", "Копія мами", "Просто королева", "Де це така погода?", "Домашній рай", "Тому що ти мила!", "Цікаво, чи заміжня вона?", "Дивовижна свобода", "Я по фото спочатку подумала, що це @ververa, а потім вже прочитала нік", - пишуть в коментарях до фото Кіперман.

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