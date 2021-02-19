Відома актриса Ірина Кудашова, улюблениця Михайла Поплавського з серіалу "Школа", показала себе, поставивши запитання

На фото Кудашова позує в чорному топі і шубці, яку вирішила розкрити. Дівчина лежала на дивані, а волосся залишила розпущеним. Красуня блищала бездоганністю і приковувала до себе погляди. Ірина показала і другий кадр, де була аналогічна фотографія. Дівчина запропонувала вгадати, де був використаний фотошоп, а де ні. Про це пише Politeka.net з посиланням на профіль зірки в соціальній мережі Instagram.

"Де фотошоп? Тут або тут?",- запропонувала зіграти Ірина.

94% фанатів погодилися з першим варіантом, а з другим - 98%.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ірина, ти краще ввсех", "дуже красиві фото", "просто шок", "бомбезний вигляд", "Люблю тебе", "Твоя посмішка просто чарівна", "неможливо перестати дивитися", "взагалі топ".

Ми писали, що відома українська актриса Ірина Кудашова показала свіжий образ в лижному костюмі.

На фото красуня позувала в ніжно-блакитному комбінезоні з милим принтом в сердечках, мультяшних діамантах і поні. Ірина доповнила образ білою в'язаною шапочкою.

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